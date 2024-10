PSI sobe 2,25%, com Jerónimo Martins e BCP a subirem mais de 7%

Cerca das 09:10 em Lisboa, o PSI avançava 2,25% para 6.535,57 pontos, com nove `papéis` a subir, três a descer e três a manter a cotação (Ibersol em 7,36 euros, REN em 2,30 euros e Semapa em 14,84 euros).

A Jerónimo Martins e o BCP anunciaram os resultados dos primeiros nove meses na quarta-feira. A Jerónimo Martins totalizou 440 milhões de euros de lucro entre janeiro e setembro, um decréscimo de 21,2% relativamente ao mesmo período de 2023, e o BCP obteve lucros de 714,1 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 9,7% do que nos primeiros nove meses de 2023.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), até setembro, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da dona do Pingo Doce atingiu 1.633 milhões de euros, acima dos 1.591 milhões de euros apurados no período homólogo.

Já os custos operacionais representaram, no período em análise, 3.433 milhões de euros, valor que compara com os 3.010 milhões de euros de 2023.

O PSI passou a ter 15 empresas na terça-feira, depois de a Greenvolt ter sido excluída na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) geral e obrigatória lançada pelos norte-americanos da Kohlberg Kravis Roberts (KKR), que conseguiram adquirir 97,64% da empresa.

As ações da Greenvolt continuam cotadas mas foram excluídas do principal índice na terça-feira.

Às ações da Jerónimo Martins e do BCP seguiam-se as dos CTT, Mota-Engil e EDP Renováveis, que se valorizavam 0,97% para 4,16 euros, 0,72% para 2,51 euros e 0,56% para 12,60 euros.

As ações da Navigator, Sonae e EDP subiam 0,51% para 3,57 euros, 0,44% para 0,91 euros e 0,42% para 3,62 euros.

Mais moderadamente, as ações dos Corticeira Amorim avançavam 0,24% para 8,37 euros.

Em sentido contrário, as ações da NOS, Galp e Altri desciam, designadamente 0,82% para 3,61 euros, 0,50% para 15,92 euros e 0,20% para 5,05 euros.

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, pendentes de mais resultados empresariais, bem como do índice de preços PCE dos EUA, um indicador-chave para a política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Além do índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index), os investidores continuam atentos aos resultados das empresas no terceiro trimestre do ano.

Wall Street fechou a vermelho na quarta-feira, com nervosismo perante dados mistos sobre o crescimento económico e o emprego nos EUA e reações notórias aos resultados das empresas tecnológicas.

A Alphabet, empresa-mãe da Google e do YouTube, registou um lucro acumulado de 73.582 milhões de dólares entre janeiro e setembro, mais 38% em termos homólogos, enquanto o `gigante` tecnológico Microsoft teve um lucro líquido de 24.667 milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal do seu exercício de 2025, mais 10,6%, e a tecnológica Meta ganhou cerca de 38.236 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 65% em termos homólogos.

Na Ásia, a Bolsa de Tóquio encerrou hoje com o principal indicador, o Nikkei, a cair 0,5%, arrastado por uma ligeira valorização do iene, no mesmo dia em que o banco central nipónico anunciou que mantém a sua taxa de juro de referência a curto prazo em 0,25%.

A atividade da indústria transformadora da China recuperou em outubro, pela primeira vez, após cinco meses consecutivos de quedas, segundo o Índice de Gestores de Compras (PMI, um indicador de referência do setor) publicado hoje pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (NSO) do país asiático.

Nas matérias-primas, o barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu hoje em alta, a cotar-se a 72,70 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 72,55 dólares na quarta-feira.

O crude de referência nos EUA West Texas Intermediate (WTI) subia 0,09% para 68,69 dólares por barril, antes da abertura oficial do mercado.

A nível cambial, o euro abriu em naixa, a cotar-se a 1,0856 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,0866 dólares na quarta-feira.