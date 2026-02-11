Em direto
PSI sobe para mais de 9.000 pontos pela 1.ª vez desde junho de 2008

A bolsa de Lisboa negociava hoje em alta, com o PSI a superar a barreira dos 9.000 pontos pela primeira vez desde junho de 2008, liderado pelas ações da EDP Renováveis e da Galp.

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,79% para 9.023,94 pontos, um novo máximo desde junho de 2008, com 11 `papéis` a subir, três a descer e dois a manter a cotação (Teixeira Duarte em 0,52 euros e NOS em 4,57 euros).

As ações da EDP Renováveis e da Galp subiam 1,65% para 13,52 euros e 1,62% para 17,85 euros, respetivamente.

