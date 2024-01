Publicações do TikTok com músicas da Universal vão ficar mudas

Foto: Nuno Patrício - RTP

Com este desentendimento, muitas das publicações que apresentavam músicas com os direitos da editora Universal vai surgir sem registo sonoro.



A editora Universal considera que o valor proposto pela rede social chinesa não é justo e ameaça retirar todas as músicas desta popular rede social, que conta com mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo.