Quase 1.100 sobre a mesa. Prazo para propostas de alteração ao Orçamento a terminar

Os partidos com assento parlamentar têm até às 18h00 para submeter propostas de alteração ao Orçamento. É também esta sexta-feira que chegam ao fim as audições em sede de especialidade: são ouvidos a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, e o ministro das Finanças, Joaquem Miranda Sarmento.Até às 20h00 de quinta-feira, segundo uma contagem da agência Lusa, haviam sido submetidas quase 1.100 propostas. Há um ano, à mesma hora, havia mais 300.

O partido de Ventura propõe, entre outras medidas, uma redução em dois pontos percentuais da derrama estadual do IRC e um aumento permanente das pensões em 1,5 por cento.

O Chega diz-se aberto a acertar com outros grupos parlamentares proposta de subida permanente.

Já o PS ainda não entregou quaisquer propostas de de alteração ao Orçamento do Estado do Governo de Luís Montenegro, tendo aguardado pelo último dia. No entanto, o secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, anunciou a intenção de ver aplicado o saldo extraordinário no orçamento da Segurança Social para o aumento permanente das pensões mais baixas. Algo que o Executivo recusa.



Os socialistas pretendem também empregar a receita do ISP, o imposto sobre produto petrolíferos, se esta exceder a estimativa para 2026, numa redução do IVA sobre os bens alimentares mais básicos.



À direita, a Iniciativa Liberal submeteu 84 propostas. O partido de Mariana Leitão dá destaque à matéria fiscal, propondo desde logo a revogação do adicional ao IMI, a redução do IRC para 18 por cento e a redução, para seis por cento, do IVA na construção.De 20 a 26 de novembro, decorrem a discussão no plenário, durante a manhã, e as votações na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, à tarde. A votação final global está agendada para dia 27.



O Livre, à esquerda, já entregou 140 propostas de alteração, entre as quais a descida da taxa máxima de IVA de 23 para 21 por cento, a subida do salário mínimo para 1.250 euros, nos próximos quatro anos, e a semana de trabalho de quatro dias.

O PCP defende, por seu turno, um aumento permanente das pensões em cinco por cento, assim como a subida do salário mínimo para 1.050 euros. Os comunistas querem também penalizar a tributação de grupos económicos e favorecer micro e pequenas empresas, além de escalões mais reduzidos em sede de IRS. Já apresentaram, ao todo, mais de 250 propostas.

O Bloco de Esquerda propõe a criação de um fundo de apoio aos municípios das seis barragens vendidas pela EDP, assente nos impostos a pagar pela empresa.



O PAN defende um programa de cooperativas habitacionais e a redução do IVA para a saúde e alimentação animal e o JPP limita, para já, as suas iniciativas a uma única: a adaptação do regime de TVDE às especificidades das regiões autónomas.

Os três deputados do PSD da Madeira submeteram três propostas, nomeadamente a extensão do regime fiscal da Zona Franca da Madeira até 2033. O PSD e o CDS-PP, parceiros no Governo, apresentaram um par de propostas para emendar lapsos na versão do Orçamento aprovada na generalidade.

c/ Lusa

Em 2024, foi apresentado um total de 2.123 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025, um número sem precedentes.