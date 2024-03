Quase 130 restaurantes da região de Portalegre em quinzena gastronómica do borrego

A iniciativa gastronómica, promovida pela Câmara Municipal de Sousel (Portalegre), no âmbito do projeto "Sousel, Capital do Borrego", vai decorrer até ao dia 07 de abril.

Pedro Alcaide, porta-voz do evento, explicou hoje à agência Lusa que o evento tem vindo a abarcar mais restaurantes, ano após ano.

Na primeira edição, em 2022, "passou um pouco dos 100 restaurantes", mas, no ano passado, já foram "120" os restaurantes aderentes, subindo esse número para os 129 estabelecimentos, na edição de 2024, precisou.

O `chef` Jorge Peças, natural do concelho de Sousel e que dirige a cozinha do hotel Convento do Espinheiro, em Évora, volta a ser o "embaixador" desta iniciativa, que visa "unir todos os concelhos" daquela região em torno de um dos seus produtos endógenos.

A Câmara de Sousel informou que, paralelamente, a vila de Sousel vai acolher a 1.ª edição do Festival Terras do Borrego, já a partir desta quarta-feira e até ao dia 01 de abril, no pavilhão multiúsos, para "dar continuidade à afirmação" da marca "Sousel, Capital do Borrego".

Além da componente gastronómica, este festival vai acolher conferências, uma área de produtos endógenos e "um lado mais lúdico", com espetáculos musicais, indicou à Lusa Pedro Alcaide.

O projeto "Sousel, Capital do Borrego" baseia-se na importância histórica e económica do gado ovino naquele concelho alentejano, cuja qualidade é reconhecida através da Indicação Geográfica Protegida (IGP) do Borrego do Nordeste Alentejano.

Para além deste reconhecimento, o município recordou que o concelho acolhe a "principal exploração de carne de borrego nacional", sendo também a "maior da Europa" com certificação em bem-estar animal, bem como "cerca de uma centena" de pequenos produtores.

Durante a Quinzena Gastronómica Terras do Borrego os pratos confecionados à base da carne deste animal vão ser `reis e senhores` das ementas dos 129 restaurantes aderentes.

O tradicional ensopado de borrego, costeletas fritas, grelhadas ou borrego assado são algumas das `iguarias` que vão poder ser degustadas nos restaurantes do distrito de Portalegre.