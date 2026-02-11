Em direto
Quase metade das pessoas desempregadas em 2024 conseguiram trabalho em 2025

Entre as pessoas que estavam desempregadas em 2024, cerca de um terço permaneceu nesse estado em 2025, enquanto 46,7% transitaram para o emprego, segundo revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Das 351,1 mil pessoas desempregadas em 2024, 19,4% (68 mil) transitaram para a inatividade, indica ainda o gabinete de estatística.

Num ano, 56,4% (124,9 mil) dos desempregados de curta duração e 30,8% (38,8 mil) dos inativos pertencentes à "força de trabalho potencial" transitaram para o emprego.

Já entre os trabalhadores por conta de outrem que, em 2024, tinham um contrato de trabalho com termo ou outro tipo de contrato, "40,8% (282,8 mil) passaram a ter um contrato sem termo em 2025", adianta o INE, acrescentando que 32,3% das pessoas que tinham um emprego a tempo parcial passaram a trabalhar a tempo completo em 2025.

Foram 464,9 mil as pessoas que mudaram de emprego, mantendo-se empregadas em ambos os anos.

Por outro lado, do total de pessoas que estavam empregadas em 2024, 2,2% (111,2 mil) transitaram para o desemprego e 2,3% (118,7 mil) passaram para a inatividade.

Desta forma, "o fluxo líquido do emprego (total de entradas menos o total de saídas) foi de sinal positivo e estimado em 163,0 mil pessoas".

Quanto aos jovens "nem-nem", que não estão a estudar nem a trabalhar, 39,1% (78,8 mil) transitaram para o emprego em 2025, enquanto 21,5% (43,3 mil) passaram a frequentar o ensino ou formação.

Este destaque inclui também dados trimestrais, que mostram que "do total de pessoas que estavam desempregadas no 3.º trimestre de 2025, 52,2% (170,4 mil) permaneceram nesse estado no 4.º trimestre de 2025, 30,6% (99,8 mil) transitaram para o emprego e 17,3% (56,4 mil) transitaram para a inatividade".

