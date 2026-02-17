Quatro mil empresas reportam perto de mil milhões de euros em prejuízos

Antena 1



Manuel Castro Almeida visitou Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Marinha Grande, concelhos que ainda estão a levar a cabo o levantamento de prejuízos causados pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta.



“Justiça e equidade”



Jornal da Tarde | 17 de fevereiro de 2026

"Um passo mais à frente"





c/ Lusa

Foram já reportados ao Governo, na sequência das intempéries que assolaram Portugal continental, pedidos de apoio de quatro mil empresas com prejuízos calculados em cerca de mil milhões de euros. Os números foram esta terça-feira aventados pelo ministro da Economia. Manuel Castro Almeida pediu transparência e garantiu que todos os danos serão verificados caso a caso para evitar eventuais aproveitamentos., indicou o ministro durante uma deslocação a Sobral de Monte Agraço.: “Já começaram a ser feitos pagamentos quer pela CCDR Centro, quer pela CCDR de Lisboa e Vale do Tejo”., prosseguiu o ministro da Economia.O ministro assinalou “prejuízos enormes” em estradas, redes de abastecimento de água e de saneamento e outros equipamentos públicos que são “incompatíveis com os orçamentos municipais”.“Vamos ter que ajudar e estamos a ver agora quais são os termos mais justos e mais equitativos de poder dar essa ajuda que os municípios precisam”, enfatizou.Em Sobral de Monte Agraço, o ministro da Economia apelou a “justiça e equidade” na análise dos pedidos de apoio remetidos pelas câmaras municipais.Em Arruda dos Vinhos, durante a manhã, Castro Almeida colocara já a tónica na necessidade de travar pedidos fraudulentos, apelando à transparência., afirmou o ministro., exemplificou.Já depois da deslocação a Sobral de Monte Agraço, na Marinha Grande, onde se reuniu com associações empresariais, o titular da pasta da Economia deu conta de um encontro "muito proveitoso"."Já desde há uns dias que está criada uma linha de crédito para que as empresas desta região possam concorrer e habilitar-se com fundos para fazer a recuperação.", acrescentou., saírem mais fortes desta crise e sinto que há vontade dos empresários de aproveitar essa oportunidade.", continuou o ministro.A linha, precisou o ministro da Economia, "vai permitir investir mais 400 milhões de euros nas empresas, com fundos a fundo perdido de 150 milhões de euros".