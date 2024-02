Quinhentos veículos agrícolas bloqueiam A25 no concelho de Almeida

"Seguramente temos cá mais de 500 máquinas e serão cerca de 700 agricultores", salientou à Lusa Ricardo Estrela, porta-voz da região das Beiras do Movimento Civil Agricultores de Portugal, que hoje está a organizar um protesto em vários pontos do país.

A circulação da A25 na zona de Alto de Leomil, no distrito da Guarda, está interrompida nos dois sentidos desde as 06:00, por decisão das autoridades, sendo o trânsito desviado para as estradas nacionais.

Os agricultores iniciaram o protesto por volta das 06:15.

Ricardo Estrela destacou o mérito das autoridades na forma como o bloqueio se iniciou e na decisão de antecipar a interrupção da circulação.

"Se calhar, ao perceberem que não conseguiam conter este movimento, optaram por previamente bloquear o troço", assinalou Ricardo Estrela.

O porta-voz do protesto admitiu que "foi muito bom".

"Não calculam o que isso foi bom para nós, porque aquilo que menos queremos é que haja algum acidente colateral. O nosso propósito é alertar quem nos governa para as medidas erráticas que têm tomado. Não queremos causar, de maneira nenhuma, problemas a terceiros", garantiu.

Ricardo Estrela reforçou que o objetivo é o de que "o protesto decorra de forma ordeira e que decorra com o máximo civismo possível".

"Há vários pontos de lume no protesto. São fogareiros. Demonstra o civismo deste setor", assinalou.

O também produtor de gado ovino no distrito de Castelo Branco evidenciou ainda que há alternativas para o trânsito circular.

"A A25 está bloqueada, mas estamos a deixar alternativas para que o trânsito consiga circular. Bem sei que com dificuldades, mas se não criarmos transtornos não somos ouvidos", assinalou.

Os agricultores têm intenção de manter o protesto "até se perceber que alguma coisa de diferente vai mudar".

O movimento pretende pedir uma audiência à ministra da Agricultura, à Presidência da República e aos grupos parlamentares.

"É importante sabermos qual será o futuro e qual é visão partidária", vincou Ricardo Estrela.

O protesto, uma iniciativa do Movimento Civil de Agricultores, decorre um dia depois de o Governo ter anunciado um pacote de mais de 400 milhões de euros, destinado a mitigar o impacto provocado pela seca e a reforçar o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

O pacote abrange entre outras, medidas à produção, no valor de 200 milhões de euros, assegurando a cobertura das quebras de produção e a criação de uma linha de crédito de 50 milhões de euros, com taxa de juro zero.

Segundo um comunicado divulgado na quarta-feira pelo movimento, os agricultores reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da atividade.