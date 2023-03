"Rápida compra do Credit Suisse deu confiança ao mercado financeiro"

EPA/MICHAEL BUHOLZER

O Banco Central Europeu saúda a rapidez do negócio de compra do Credit Suisse pelo banco UBS. A presidente, Christine Lagarde, sublinha em comunicado que estas decisões são fundamentais para restaurar a ordem nas condições do mercado e assegurar a estabilidade financeira.