Reabilitação da EN229 demonstra que PRR "chega efetivamente aos territórios"

Durante a cerimónia de consignação da empreitada, que representa um investimento de cerca de 3,4 milhões de euros, João Galamba admitiu que se trata de uma obra "reivindicada há anos, e com toda a razão, pelos municípios da região".

"Estava já prevista no programa apresentado pelo Governo para a Valorização das Áreas Empresariais e é agora concretizada através do PRR", frisou.

A empreitada, que tem um prazo de execução de 360 dias, visa "a requalificação de um troço da EN229 entre Sátão e o Parque Industrial de Mundão que, em complemento com a construção de uma nova ligação ao antigo IP (Itinerário Principal) 5, vai representar muito mais do que uma ligação entre a cidade e uma zona industrial", considerou.

No entender do governante, "a intervenção neste eixo rodoviário vai ter um impacto na relação da cidade de Viseu e de Sátão com os concelhos limítrofes e do nordeste do distrito, não só porque vai reduzir os tempos de deslocação dos habitantes da região e reduzir custos de contexto nos transportes de bens, mas também porque vai representar um aumento da segurança rodoviária".

"É com projetos como este que os municípios ajudam a executar investimentos que visam promover uma justa e equilibrada dinamização da economia, criando riqueza e emprego, e reduzindo as assimetrias entre as regiões", sublinhou.

João Galamba afirmou que o Governo quer premiar as empresas que já estão instaladas na região e "dar mais e melhores condições para que mais empresas se instalem no território, criem postos de trabalho" e atraiam novos residentes.

O governante lembrou que o PRR "contempla uma parcela de investimento público muito significativa, que servirá populações e empresas".

A componente relativa às infraestruturas é disso exemplo, "com um investimento previsto de 690 milhões de euros que visa, entre outros, promover a adequação da capacidade da rede rodoviária, potenciar a mobilidade transfronteiriça e concluir um conjunto de acessibilidades rodoviárias, que constituem o suporte para garantir a entrada e saída de mercadorias", acrescentou.

Segundo o presidente da Infraestruturas de Portugal, Miguel Cruz, o troço de 9,6 quilómetros a reabilitar começa na intersecção com a Estrada Municipal 583 (final da variante a Sátão) e termina na rotunda do Parque Empresarial do Mundão, em Viseu.

O projeto prevê a construção de três trechos de alargamento da plataforma rodoviária, a reformulação geométrica das ligações existentes ao longo do traçado e a construção de uma rotunda no local do atual entroncamento que dá acesso ao centro de Cavernães.

Miguel Cruz explicou que serão criadas vias adicionais para veículos de marcha lenta, de forma a aliviar os constrangimentos sentidos atualmente.

Durante a empreitada, o trânsito ficará condicionado, fazendo-se a circulação de forma alternada. Em situações pontuais, haverá o corte de trânsito, que será desviado para estradas devidamente sinalizadas.