Receita Fiscal do Estado sobe 6,9% para 64.798 milhões de euros no ano passado

"Em dezembro de 2025, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 64.798,7 milhões de euros. Este valor representa um aumento de 4.169,3 milhões de euros (+6,9%) face ao período homólogo", lê-se na síntese hoje divulgada pela Entidade Orçamental.

Já excluindo o efeito do pagamento de impostos diferidos em sede de IRC -- Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas, em fevereiro de 2024, a receita fiscal tem uma progressão de 6,7%.

Nos impostos diretos, houve um aumentou de 4,2%, explicado pela evolução da receita líquida do IRS -- Imposto sobre o Rendimento de pessoas Singulares, que cresceu 9,2%.

Em sentido oposto, a receita líquida de IRC caiu 2,4%, impactada pela redução dos pagamentos de autoliquidação.