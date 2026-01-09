Receitas da TSMC crescem 31,6% em 2025 para novo recorde anual impulsionado pela IA

A receitas alcançaram, no ano passado, 3,81 biliões de dólares taiwaneses, o que equivale a 103.226 milhões de euros.

Entre outubro e dezembro, as vendas da TSMC totalizaram 1,04 biliões de dólares taiwaneses (28.348 milhões de euros), um aumento homólogo de 20,45% e o valor mais alto registado em qualquer trimestre do ano.

Fabricante dos `chips` usados nos produtos mais avançados da Apple, Nvidia e AMD, e com um papel central na cadeia global de fornecimento tecnológico, a TSMC beneficiou no último ano da rápida expansão da IA.

No final do primeiro semestre de 2025, a empresa detinha 70,2% da quota global do mercado de fundição de semicondutores, muito à frente das outras duas empresas que completam o `top 3`: a sul-coreana Samsung (7,3%) e a chinesa SMIC (6%), segundo a consultora TrendForce.