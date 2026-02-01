Receitas do jogo em Macau sobem 24% para 2,37 mil mil milhões de euros em janeiro

Os casinos do território arrecadaram 22,633 mil milhões de patacas (cerca de 2,37 mil milhões de euros) em janeiro, contra 18,254 mil milhões de patacas (cerca de 1,91 mil milhões de euros) no mesmo mês de 2025, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau.

Já em dezembro do ano passado, as receitas brutas dos casinos totalizaram 20,888 mil milhões de patacas (2,19 mil milhões de euros).

Em 26 de janeiro, analistas do banco JP Morgan previram "um crescimento da receita bruta de jogo de janeiro entre 15% e 20% em relação ao ano anterior, provavelmente mais próximo do limite superior desse intervalo".

Numa nota, os analistas DS Kim, Selina Li e Lindsey Qian projetaram que as receitas dos casinos de Macau subam "cerca de 13% nos dois primeiros meses de 2026 e no primeiro trimestre".

No mesmo dia, a BMI, parte do grupo da agência de notação financeira Fitch Ratings, apontou para "um crescimento moderado, de um dígito, baixo a médio" das receitas do jogo em todo o ano de 2026.

As receitas dos casinos de Macau atingiram no ano passado 247,4 mil milhões de patacas (25,94 mil milhões de euros), um aumento de 9,1% em comparação com o ano anterior.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2024.