Reestruturação. TAP reduz capital em 666,4 milhões de euros

O Governo aprovou uma redução do capital da TAP em mais de 666 milhões de euros. O objetivo é que a companhia aérea se consiga financiar no mercado obrigacionista em 400 milhões de euros até ao fim deste ano.

A Direção-Geral do Tesouro e Finanças reduziu o valor das ações dos atuais 5 euros por ação, para 1 euro e 60 cêntimos.



O Estado já não vai entrar com um novo aumento de capital de 343 milhões de euros, que estava previsto, mas vai fazer prestações acessórias.



Desta forma, a operação terá um impacto neutro nos cofres públicos. O valor entra à mesma no capital da companhia aérea, mas com outras garantias.