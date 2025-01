Região de Leiria avança com creche para filhos de profissionais de saúde da ULS

Em declarações à agência Lusa, o 1.º secretário executivo da CIM, Paulo Batista Santos, disse que a creche, com capacidade, numa fase inicial, para 50 crianças, vai ser construída num terreno do Hospital de Santo André, em Leiria.

"Reservámos uma dotação de cerca de 1,5 milhões de euros na nossa contratualização com a CCDR [Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro], que garante o financiamento integral deste projeto", declarou Paulo Batista Santos.

Segundo este responsável, o equipamento, "reservado para os filhos dos profissionais de saúde" da ULS, vai ter funcionamento ajustado aos horários daqueles.

"Temos também, para esse efeito, o acordo da Segurança Social, ou seja, irá [ter] a possibilidade de funcionamento até 24 horas por dia", adiantou.

Referindo que este é um "projeto pioneiro em termos nacionais", o 1.º secretário executivo da CIM salientou que funciona como um "elemento adicional para que os profissionais de saúde se possam fixar [na região], sobretudo aqueles mais jovens e que tenham filhos sob a sua responsabilidade".

"O projeto está feito, está aprovado na Câmara Municipal de Leiria" e o concurso está em condições de ser lançado.

De acordo com Paulo Batista Santos, este projeto recebeu "o entusiasmo e o apoio" do novo Conselho da Administração da ULS da Região de Leiria, que hoje se reuniu com a CIM e com os presidentes das câmaras de Alcobaça e Nazaré (CIM Oeste) e de Ourém (CIM Médio Tejo).

O concurso público deverá ser lançado nos próximos 30 dias, para que a obra possa ser executada ainda este ano.

"Vamos fazer tudo para que seja possível, (...) mas a nossa expectativa é que é possível, porque o prazo de execução do projeto são seis meses", afirmou.

De acordo com o responsável da CIM, "em termos de obra física mais os equipamentos, nesta fase, a estimativa é de 1,2 milhões de euros", garantindo que este "será, seguramente, um projeto prioritário para o ano 2025".

A CIM da Região de Leiria integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

A área da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde, com uma área de influência de cerca de 400 mil habitantes.

Em novembro de 2022, a CIM divulgou que pretendia investir 700 mil euros na construção de uma creche para os filhos dos profissionais de saúde, informando que se tratava da "primeira creche intermunicipal do país".