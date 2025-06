Região Demarcada dos Vinhos Verdes distingue três rótulos com chancela Grande Ouro

A cerimónia de atribuição dos prémios decorreu na Casa dos Vinhos Verdes -- Palacete Silva Monteiro tendo sido distinguidos 79 vinhos em 12 categorias, entre mais de 260 amostras a concurso.

O Concurso de Vinhos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, promovido anualmente pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), registou na 2025 "um incremento de 9% nas inscrições face ao ano anterior, com destaque para o aumento de vinhos inscritos nas categorias Grandes Vinhos com Estágio (11%) e Vinhos Espumantes (56%)".

"É muito interessante perceber como as categorias de vinhos com estágio e espumantes ganham mais destaque nesta edição do Concurso, mostrando que a Região dos Vinhos Verdes está a apostar em segmentos premium que registam uma afirmação crescente no mercado", afirmou a presidente da CVRVV, Dora Simões.

Dora Simões salientou que, "de ano para ano, o número de agentes económicos inscritos tem vindo também a aumentar - em 2025 com um aumento de 3% face ao ano anterior-, o que confirma uma apetência dos produtores para submeterem os seus produtos à avaliação de um júri que junta profissionais de vários mercados estratégicos, enólogos, imprensa e provadores certificados para, em prova cega, escolherem os vinhos que melhor representam cada categoria".

Além dos agraciados com a chancela Grande Ouro, foram premiados, na categoria Grandes Vinhos Jovens o vinhos verdes branco da Quinta da Cardenha Escolha Alvarinho-Loureiro 2024, da Tongobriga colheita selecionada Loureiro Alvarinho 2024, os verdes Alvarinhos da Alvarinho Deu-la-Deu Reserva 2023, da Alvaianas Alvarinho 2024, da Casa de Vilacetinho Alvarinho 2023, da Quinta D`Amares Alvarinho 2024, o Verde Avesso da Abcdarium Avesso 2024, o Verde Varietal da Quinta de Linhares Azal 2024 e, o Verde Tinto da Adega de Monção Palheto 2024.

Na categoria de Grandes Vinhos com Estágio foram distinguidos o Vinhos Verdes da Casa de Vilacetinho Reserva Avesso 2020 e da Quinta da Raza Avesso-Alvarinho Colheita Seleccionada 2022, os Verdes Alvarinhos da Quinta das Pirâmides Reserva Alvarinho 2021 e, das Encostas de Melgaço Alvarinho 2021.

NA categoria de Vinhos Espumantes, foram premiados os Espumantes de Vinho Verde da Dona Paterna Alvarinho Bruto 2021 e da Encostas de Melgaço Alvarinho Reserva Bruto 2022.

Em prova cega estiveram 268 amostras, entre as quais o júri destacou três produtos com a Grande Medalha de Ouro, 15 na categoria Ouro e 61 na categoria Prata.

As amostras a concurso foram avaliadas por um júri constituído por 45 elementos da Câmara de Provadores da CVRVV, Bento Amaral, Ana Faria, Paulo Pinto do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Miguel Martelo da Comissão Vitivinícola Regional(CVR) do Dão, Luís Pedro da Alentejo, Ana Miquelino da CVR de Távora Varosa), Daniela Almeida da CVR Bairrada.

Participaram ainda Tim Hogg da Universidade Católica, Isabel Afonso do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), Agostinha Marques da Associação Portuguesa de Viticultura e Enologia), João Lourenço da Associação Portuguesa de Escanções.

José Augusto Moreira, Ana Isabel Pereira e Manuel Carvalho do jornal Público, José João Santos e Marc Barros da Revista de Vinhos, Rui Miguel Graça do jornal Correio do Minho foram os jurados que representaram a imprensa especializada, bem como enólogos da Junta de Recurso da CVRVV e enólogos convidados da Região dos Vinhos Verdes.

A nível internacional participaram Catherine Fallis (USA), Jason Heller (USA, Nappa), Kathleen MCNeil (Canadá).