Regresso ao défice? Governo mantém otimismo e diz que BdP está em "contramão" nas previsões

No Porto, à chegada à Fundação de Serralves, o chefe de Governo respondeu aos jornalistas sobre as previsões do Banco de Portugal hoje divulgadas





regresso a uma situação deficitária, ainda que o rácio da dívida pública possa manter uma trajetória descendente. O executivo estimava no Orçamento do Estado para 2025 que se iria verificar um excedente de 0,3 por cento em 2025. Já a instituição liderada por Mário Centeno fez saber hoje que prevê uma deterioração do saldo orçamental em 2025 para -0,1 por cento do PIB.



O chefe de Governo enfatizou que estas expetativas contrastam com as previsões do Governo. Luís Montenegro destacou que os dados do Banco de Portugal “aparecem em contramão, visto que não há mais nenhuma entidade que acompanhe o pessimismo que o senhor governador do Banco de Portugal expressou”. “Todas as entidades internas e externas têm uma visão diferente do Banco de Portugal”, destacou Luís Montenegro.



“A posição do Governo é de manter firmeza e confiança no cumprimento do nosso objetivo de termos um superavit no próximo ano”, afirmou o primeiro-ministro.



Perante a dissonância entre as duas previsões, o "tira-teimas" só será possível a 31 de dezembro de 2025, afirmou. Eventuais acertos “se necessário”

Ainda que numa posição “mais otimista”, Luís Montenegro assegurou que o Governo irá acompanhar a execução orçamental e, “se for necessário”, fazer “algum acerto” para cumprir os seus objetivos.

