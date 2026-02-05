EM DIRETO
Regulador proíbe cortes de luz por falta de pagamento nos concelhos afetados

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) proibiu os comercializadores de cortarem a luz por falta de pagamento aos clientes dos concelhos abrangidos pelo estado de calamidade e dispensou-os dos encargos de potência contratada.

Em comunicado, o regulador da energia determina que "o operador de rede de distribuição fica impedido de efetuar interrupções de fornecimento ou reduções de potência contratada por facto imputável ao cliente, como a falta ou a impossibilidade de pagamento, aos clientes em baixa tensão".

Este impedimento vigora até nova orientação a emitir pela ERSE durante o mês de fevereiro.

Adicionalmente, a entidade reguladora deliberou que os clientes afetados não pagarão os encargos de potência contratada devidos pelo uso de redes, "uma vez que este encargo paga a disponibilidade da rede, a qual foi afetada".

"Nestes casos, haverá para esses clientes um crédito na fatura correspondente ao valor da potência contratada da tarifa de acesso às redes", precisa.

A ERSE estabeleceu ainda que a estimativa do consumo de energia para o período de tempo em que os clientes tiveram o fornecimento de eletricidade interrompido devido à tempestade Kristin é nula, conforme previsto no Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados do Setor Elétrico.

Refere ainda que "a metodologia prevista regulamentarmente permite recorrer a consumos históricos para efetuar estimativas de consumo em períodos em que há interrupção de fornecimento", mas uma vez que a tempestade afetou o funcionamento dos contadores e da rede inteligente, "não é aceitável manter essa metodologia nesta situação excecional".

