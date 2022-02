Reino Unido anuncia sanções contra bancos e três milhões de empresas russas

O Governo, explicou, está a tentar "isolar todas as empresas russas do acesso aos mercados de capitais do Reino Unido" e "impedir que o Estado russo financie dívida soberana aqui".







O acesso irá abranger cerca de três milhões de empresas, como explicou em Londres a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro.







Os navios russos foram também proibidos de atracar em portos britânicos, anunciou por seu lado o ministro dos Transportes Grant Shapps, que ordenou aos portos britânicos para que não "forneçam acesso a nenhum navio com bandeira russa, registado, com propriedade, controlado, fretado ou operado" por entidades russas.







Liz Truss revelou no Parlamento que as autoridades britânicas estão a identificar casas, iates e jatos privados de oligarcas russos no Reino Unido para serem apreendidos no âmbito da nova legislação de crime económico a ser apresentada no Parlamento.







Nesta verdadeira ofensiva legal e financeira, serão igualmente visados os bancos Sovcombank, Otkritie FC Bank e VEB.RF. A ministra britânica acrescentou que está a trabalhar num congelamento total de ativos de todos os bancos russos.



As restrições aos pagamentos, vincou, "vão prejudicar a capacidade da Rússia para negociar com o resto do mundo" pois mais de 50% do comércio russo é feito em dólares ou libras esterlinas.







"Tudo isto destina-se a acabar com o dinheiro sujo dos oligarcas no Reino Unido e continuaremos a trabalhar com os nossos aliados do G7 para cortar a economia russa e cortar a dependência do mundo livre do petróleo e gás russos, privando [o presidente russo, Vladimir] Putin da sua principal fonte de receitas", rematou.







Truss falava após um novo contacto por telefone entre o primeiro-ministro, Boris Johnson, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta tarde, no qual o chefe de Governo britânico "comprometeu-se a enviar [apoio militar] mais nas próximas horas e dias", ao mesmo tempo que condenou "categoricamente os ataques aéreos bárbaros realizados pela Rússia contra civis inocentes, incluindo crianças".



Também no Parlamento, a ministra do Interior, Priti Patel, anunciou hoje a disponibilidade para acolher 100.000 refugiados ucranianos, para além de oferecer vistos de 12 meses a familiares de residentes ucranianos.



Patel revelou também que o Reino Unido quer expulsar a Rússia da Interpol.







Com Lusa