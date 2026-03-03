Reino Unido revê em baixa crescimento de 2026 para 1,1%

Rachel Reeves, citada pela Efe, apresentou hoje ao parlamento os mais recentes dados do Gabinete de Responsabilidade Orçamental, que prevê uma subida do Produto Interno Bruto (PIB) de até 1,6% em 2027 e 2028, contra os 1,5% anteriores.

Para 2029 e 2030, as previsões de crescimento são de 1,5%.

A ministra detalhou que o plano económico, focado na disciplina fiscal, será fundamental para controlar a inflação numa possível situação de aumento dos preços -- em particular da energia - num eventual prolongamento do conflito no Médio Oriente.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Os preços do petróleo e do gás continuam a subir, tendo o barril de Brent subido para máximos desde julho de 2024, acima de 85 dólares, e o gás disparado mais de 47,5% - pelas 11:20 em Lisboa chegou a ultrapassar os 65 dólares --, para máximos em mais de um ano.

Os mercados temem que o conflito se prolongue além do previsto, podendo provocar perturbações no abastecimento, face a limitações no Estreito de Ormuz.

O estreito de Ormuz é a principal rota de transporte de petróleo e gás do mundo, por onde passam cerca de um em cada cinco barris de petróleo, sendo que qualquer interrupção nesta via tem um impacto imediato na economia mundial, de acordo com a Administração de Informação Energética dos Estados Unidos.