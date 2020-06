"Relatório do TC é aviso preventivo e pedagógico mas ajustes diretos fazem sentido"

Foto: Lusa

Para o comentador, as despesas efetuadas durante esta crise pandémica pelo Estado português fazem todo o sentido e tinham de ocorrer por ajuste direto, sob pena de não se conseguir adquirir o material necessário.



Mas isso não invalida que as operações financeiras de aquisição de material tenham de ser concretizadas com transparência, refere Raul Vaz.



O comentador explica ainda que o "espírito deste relatório tem cabimento", mas apenas enquanto durar a crise.



"Todas as medidas neste combate têm de continuar, mas com controlo", remata.