Foto: João Marques - RTP

As rendas das casas aumentaram 5,9% em janeiro, face ao mesmo período do ano passado. É uma aceleração também face ao mês anterior. Em dezembro, o aumento tinha sido de 5,1%. O INE revelou que houve aumentos das rendas das casas em todas as regiões do país, com a região Norte e Lisboa a registaram as maiores subidas.