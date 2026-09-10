Rendas podem subir até 2,56% em 2027

De acordo com os dados do INE, que confirmam os valores avançados na estimativa rápida divulgada a 31 de agosto, nos últimos 12 meses até agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,56%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).