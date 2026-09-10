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Rendas podem subir até 2,56% em 2027

Rendas podem subir até 2,56% em 2027

Os senhorios podem aumentar o valor das rendas até 2,56% em 2027, com base nos números da inflação de agosto hoje confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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De acordo com os dados do INE, que confirmam os valores avançados na estimativa rápida divulgada a 31 de agosto, nos últimos 12 meses até agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,56%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).

 

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