Rendas podem subir até 2,56% em 2027
Os senhorios podem aumentar o valor das rendas até 2,56% em 2027, com base nos números da inflação de agosto hoje confirmados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com os dados do INE, que confirmam os valores avançados na estimativa rápida divulgada a 31 de agosto, nos últimos 12 meses até agosto a variação média do índice de preços, excluindo a habitação, foi de 2,56%, valor que serve de base ao coeficiente utilizado para a atualização anual das rendas para o próximo ano, ao abrigo do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).
O valor efetivo de atualização das rendas tem agora de ser publicado em Diário da República até 30 de outubro.
Só após a publicação em Diário da República é que os proprietários poderão anunciar aos inquilinos o aumento da renda, sendo que a subida só poderá efetivamente ocorrer 30 dias depois deste aviso.
A taxa deste ano, para aplicar em 2027, representa uma aceleração face ao ano passado, quando se fixou em 2,24%.