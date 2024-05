O rendimento real das famílias da OCDE aumentou, em média, 1,2% no conjunto do ano passado. É uma recuperação face à queda recorde registada em 2022, numa altura em que terminaram os apoio da pandemia.

Olhando para os últimos três meses do ano passado, o rendimento das família subiu meio por cento. Contraria a queda que tinha sido registada no trimestre anterior.



Em relação aos países da OCDE que já têm dados disponíveis, a maioria registou um aumento do rendimento das famílias, apenas em seis países houve uma descida.