Renováveis em recorde abasteceram 71% do consumo de eletricidade em 2024

No balanço anual, a REN disse que 2024 foi o segundo ano com maior consumo de sempre no sistema elétrico nacional, apenas ultrapassado pelo máximo histórico de 2010.

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública totalizou 51,4 TWh (terawatts hora), mais 1,3% face ao ano anterior (e 2% considerando a correção dos efeitos temperatura e número de dias úteis).

A produção renovável totalizou 36,7 TWh, sendo esse o "valor mais elevado de sempre no sistema elétrico nacional", o que a REN justifica com "o crescimento das instalações renováveis e pelas condições globalmente favoráveis verificadas".

No conjunto, as renováveis abasteceram 71% do consumo nacional de eletricidade em 2024.

O final de 2024 foi de menor produção hídrica e o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,16 (ainda assim acima da média histórica de 1,0). Nas eólicas, o índice anual foi de 1,06 (acima da média histórica de 1,0), enquanto na produção solar o índice foi de 0,94 (abaixo da média histórica de 1) o que a REN atribui a condições menos favoráveis.

"As centrais hídricas e as eólicas tiveram pesos semelhantes no abastecimento do sistema nacional, com 28% e 27%, respetivamente, enquanto a fotovoltaica ficou próxima dos 10% e a biomassa dos 6%", referiu a REN no mesmo comunicado.

Quanto à produção não renovável, essa foi praticamente toda a gás natural, que totalizou 5,1 TWh, no valor mais baixo desde 1979 e representando apenas 10% do consumo.

"A produção a gás natural baixou a sua penetração, quer devido à crescente disponibilidade de energia renovável, mas também ao saldo importador, que em 2024 totalizou 10,5 TWh, o mais elevado de sempre no sistema elétrico nacional, e que permitiu abastecer 20% do consumo nacional", explicou a REN.

No mercado de gás natural, disse a REN que, em 2024, o consumo totalizou 40,5 TWh, menos 17% face a 2023 e sendo esse "o consumo anual mais baixo deste 2003".

O aprovisionamento do sistema em 2024 foi feito quase integralmente a partir do terminal de Gás Natural Liquefeito de Sines (gás com origem sobretudo na Nigéria e Estados Unidos).