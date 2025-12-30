Reserva de fundos dos bancos sobe para 0,75% a partir de janeiro diz BdP

A atualização foi decidida pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal (BdP) depois de ouvido o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, refere a instituição numa nota hoje divulgada.

No documento que serve de base a essa decisão, o banco central lembra que "a percentagem da reserva contracíclica de fundos próprios é fixada em 0,75% a partir de 01 de janeiro de 2026, tal como anunciado pelo Banco de Portugal no final de 2024", quando a instituição era liderada por Mário Centeno.

A reserva contracíclica de fundos próprios corresponde a uma reserva adicional que os bancos têm de manter, formada por fundos próprios principais de nível 1 (o chamado `Common Equity Tier 1`), com o objetivo de garantir que as instituições financeiras têm disponibilidade de capital.

A percentagem é revista a cada três meses pelo BdP, aplicando-se a todas as instituições de crédito sediadas no país, com posições em risco de crédito sobre o setor privado não financeiro.

Neste momento, corresponde a 0% do montante das posições em risco de crédito.

Atualmente liderado por Álvaro Santos Pereira, o BdP acredita que a implementação da nova percentagem, de 0,75%, "não afetará as instituições financeiras e a concessão regular de crédito à economia", segundo refere a instituição no documento de avaliação da revisão trimestral, publicado hoje.

Nesse documento, o BdP refere que o ciclo financeiro em Portugal se mantém "num ambiente neutro, ou seja, não existem sinais de acumulação nem de materialização de fontes de risco sistémico cíclico", por isso, o banco central entende que a reserva de 0,75% "visa aumentar, nesta fase do ciclo financeiro, o capital libertável".

"O risco de crédito deverá manter-se contido, num contexto de taxas de juro relativamente reduzidas e num quadro de continuação de crescimento da atividade económica", indica no mesmo documento.

O desempenho económico de Portugal, diz, "deverá continuar relativamente favorável" e o impacto dos riscos associados às tensões comerciais e geopolíticas "na procura externa é, para já, limitado".

"Quando as fontes de risco sistémico cíclico se materializam ou diminuem, esta reserva adicional de fundos próprios garante que o setor bancário tem maior capacidade para absorver perdas, e permanecer solvente, sem interromper a concessão de crédito à economia real", descreve o banco central numa página explicativa sobre a reserva contracíclica.