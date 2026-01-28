Reserva Federal americana decide manter juros

(em atualização)

A Reserva Federal americana (Fed) decidiu hoje manter as taxas de juro entre 3,50% e 3,75%, pausando, assim, um ciclo de descidas, anunciou a entidade, em comunicado após uma reunião de dois dias, a primeira do ano.

A Fed apontou uma "incerteza quanto às perspetivas económicas continua elevada", referindo que está atenta "aos riscos para ambos os lados do seu duplo mandato", ou seja, máximo emprego e uma inflação a 2%.

No ano passado, o banco central americano reduziu as taxas de juro três vezes.