Reserva Federal deve manter taxas de juro elevadas após subida da inflação

A Reserva Federal (Fed) deve dizer "que a sua confiança no regresso da inflação a 2% diminuiu", segundo Nancy Vanden Houten, economista da Oxford Economics, citada pela AFP.

Segundo a economista, a Fed deve mostrar-se "preparada para manter as taxas de juro nos níveis atuais até que veja sinais claros de um regresso da desinflação".

Os mercados, que até há algumas semanas tinham esperança de ver as taxas de juro baixar em junho, apontam agora para setembro ou até para novembro, de acordo com a estimativa do CME Group.

"Tendo em vista a dinâmica da economia e dos preços, não acreditamos que a Fed pondere seriamente uma flexibilização da política monetária antes da sua reunião de setembro, no mínimo", reforçou Ben Ayers, economista da seguradora Nationwide.

"Atualmente, espera-se que o primeiro corte ocorra entre as reuniões de setembro e novembro", refere uma nota do banco BPI.

O índice de preços PCE, o mais seguido pela Fed, indicou na sexta-feira passada que a inflação nos Estados Unidos acelerou para 2,7% em março, contra 2,5% em fevereiro, mais longe do objetivo de 2% definido pelo banco central norte-americano.

Os sinais de que a inflação, que abrandou no final do ano passado, estaria agora a acelerar levaram o presidente da Fed, Jerome Powell, a mudar de tom, advertindo que "os dados recentes (...) indicam que provavelmente é preciso mais tempo do que o previsto para atingir confiança" quanto ao recuo da inflação para 2%.

Desde julho que a principal taxa de juro da Fed se mantém entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto em mais de 20 anos.

No final da reunião de 19 e 20 de março, os dirigentes da Fed indicaram que mantinham a previsão de fazer três descidas das taxas ao longo de 2024, mas essa possibilidade parece agora mais remota.