Reserva Federal reduz taxas de juro em 0,25 pontos pela terceira vez este ano
Washington, 10 dez 2025 (Lusa) - A Reserva Federal (FED), banco central dos Estados Unidos, reduziu em 0,25 pontos percentuais as taxas de juro de referência.
Este terceiro corte nos juros -- o primeiro ocorreu em setembro e o segundo em outubro - colocou as taxas num intervalo entre 3,50% e 3,75%.
O comunicado emitido no final da reunião de dois dias do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) indica que três dos doze membros votaram contra a decisão. Dois deles opuseram-se a qualquer redução dos juros e outro defendeu uma redução mais ampla, de meio ponto percentual.
O presidente da Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, já se tinha oposto a um corte na taxa de juro na reunião anterior, ocorrida no final de outubro. Desta vez, foi acompanhado pelo presidente da Fed de Chicago, Austan Goolsbee.
A favor de um corte mais profundo, declarou-se o governador Stephen Miran, recentemente nomeado pelo presidente Donald Trump, um acérrimo defensor de descidas mais acentuadas nos juros.
