Reservas de petróleo. Ministra do Ambiente acusa Carneiro de proferir declarações "irresponsáveis"

No final do Conselho de Ministros, a ministra do Ambiente quis deixar uma nota de esclarecimento na sequência das declarações de José Luís Carneiro sobre uma alegada mobilização de parte das reservas estratégicas nacionais de petróleo e de produtos petrolíferos para França.



"Em momentos de crise, exige-se às lideranças responsabilidade e noção da seriedade das matérias com que lidamos, a bem da estabilidade da atividade económica, da tranquilidade, do bem-estar das pessoas e do país", começou por dizer Maria da Graça Carvalho.



As declarações de José Luís Carneiro, continuou a governante, foram "um exercício de irresponsabilidade, tanto pela falsidade dos argumentos, como pela incapacidade de reconhecer as consequências de factos que ocorreram durante o Governo liderado pelo partido a que pertence".





Ainda deixando críticas à anterior legislatura socialista, a ministra lembrou que o "encerramento da refinaria de Matosinhos, realizado em 2021, decidido durante o Governo do Partido Socialista, (...) reduziu em cerca de um terço a capacidade de armazenamento de crude e de combustíveis em Portugal".



Por isso, nessa altura, Portugal "viu-se obrigado a enviar parte das suas reservas para França". E explicou tratar-se de "menos de um décimo da nossa reserva que está armazenada em França".



"Portugal tem 132 mil toneladas de crude armazenadas em França", frisou a ministra. "Este crude é propriedade do Estado português e pode ser mobilizado a qualquer momento por decisão do Governo".



"Portugal não enviou combustível para abastecer França. Isso é uma ideia completamente errada. Portugal armazenou em França uma parte das suas próprias reservas estratégicas de petróleo bruto - aliás, uma prática que é muito comum na Europa".









E repetiu, referindo-se a José Luís Carneiro: "é profundamente irresponsável lançar informações como estas, falsas, sobre as reservas estratégicas de um país".



"Hoje, Portugal mantém plenamente assegurada a segurança de abastecimento dos combustíveis. Cumprimos inteiramente as obrigações que temos enquanto membro da União Europeia e da Agência Internacional de Energia".



O nosso país, segundo Maria Graça Carvalho, dispõe de cerca de 92 dias de reservas de combustíveis líquidos - valor acima do nível recomendado, que é de 90 dias.



"O líder do Partido Socialista não teve hoje qualquer pudor em criar alarme social. Em política não vale tudo. A estabilidade do sistema petrolífero nacional é garante da segurança, que todos temos obrigação de reconhecer e preservar", concluiu. A decisão de armazenar em França, disse ainda, deveu-se ao facto de não haver "capacidade de armazenamento em Portugal".E repetiu, referindo-se a José Luís Carneiro:"Hoje, Portugal mantém plenamente assegurada a segurança de abastecimento dos combustíveis. Cumprimos inteiramente as obrigações que temos enquanto membro da União Europeia e da Agência Internacional de Energia"."O líder do Partido Socialista não teve hoje qualquer pudor em criar alarme social. Em política não vale tudo. A estabilidade do sistema petrolífero nacional é garante da segurança, que todos temos obrigação de reconhecer e preservar", concluiu.





José Luís Carneiro avançou esta quinta-feira que o PS ia requerer à ministra do Ambiente informações, já que, "a serem verdadeiras as informações que nos transmitiram, significaria que o país poderá estar numa situação crítica quanto às reservas estratégicas de combustíveis".



O líder do PS disse ter recebido a informação "de que o Estado português mobilizou uma parte das suas reservas estratégicas de energia para França" e também que está a comprar um tipo de crude "que não tem aplicação enquanto combustível imediato" já que "exige um tipo de refinação" que diz não existir em Portugal.

