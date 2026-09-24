Economia
Reservas de petróleo. Ministra do Ambiente acusa Carneiro de proferir declarações "irresponsáveis"
A ministra do Ambiente assegurou que "Portugal não enviou combustível para abastecer França". Classificando as declarações do líder socialista de "irresponsáveis", Maria da Graça Carvalho esclareceu publicamente que uma pequena parte das reservas estão armazenadas em território francês e não foram mobilizadas.
No final do Conselho de Ministros, a ministra do Ambiente quis deixar uma nota de esclarecimento na sequência das declarações de José Luís Carneiro sobre uma alegada mobilização de parte das reservas estratégicas nacionais de petróleo e de produtos petrolíferos para França.
"Em momentos de crise, exige-se às lideranças responsabilidade e noção da seriedade das matérias com que lidamos, a bem da estabilidade da atividade económica, da tranquilidade, do bem-estar das pessoas e do país", começou por dizer Maria da Graça Carvalho.
As declarações de José Luís Carneiro, continuou a governante, foram "um exercício de irresponsabilidade, tanto pela falsidade dos argumentos, como pela incapacidade de reconhecer as consequências de factos que ocorreram durante o Governo liderado pelo partido a que pertence".
"Em momentos de crise, exige-se às lideranças responsabilidade e noção da seriedade das matérias com que lidamos, a bem da estabilidade da atividade económica, da tranquilidade, do bem-estar das pessoas e do país", começou por dizer Maria da Graça Carvalho.
As declarações de José Luís Carneiro, continuou a governante, foram "um exercício de irresponsabilidade, tanto pela falsidade dos argumentos, como pela incapacidade de reconhecer as consequências de factos que ocorreram durante o Governo liderado pelo partido a que pertence".
Ainda deixando críticas à anterior legislatura socialista, a ministra lembrou que o "encerramento da refinaria de Matosinhos, realizado em 2021, decidido durante o Governo do Partido Socialista, (...) reduziu em cerca de um terço a capacidade de armazenamento de crude e de combustíveis em Portugal".
Por isso, nessa altura, Portugal "viu-se obrigado a enviar parte das suas reservas para França". E explicou tratar-se de "menos de um décimo da nossa reserva que está armazenada em França".
"Portugal tem 132 mil toneladas de crude armazenadas em França", frisou a ministra. "Este crude é propriedade do Estado português e pode ser mobilizado a qualquer momento por decisão do Governo".
"Portugal não enviou combustível para abastecer França. Isso é uma ideia completamente errada. Portugal armazenou em França uma parte das suas próprias reservas estratégicas de petróleo bruto - aliás, uma prática que é muito comum na Europa".
Por isso, nessa altura, Portugal "viu-se obrigado a enviar parte das suas reservas para França". E explicou tratar-se de "menos de um décimo da nossa reserva que está armazenada em França".
"Portugal tem 132 mil toneladas de crude armazenadas em França", frisou a ministra. "Este crude é propriedade do Estado português e pode ser mobilizado a qualquer momento por decisão do Governo".
"Portugal não enviou combustível para abastecer França. Isso é uma ideia completamente errada. Portugal armazenou em França uma parte das suas próprias reservas estratégicas de petróleo bruto - aliás, uma prática que é muito comum na Europa".
A decisão de armazenar em França, disse ainda, deveu-se ao facto de não haver "capacidade de armazenamento em Portugal".
E repetiu, referindo-se a José Luís Carneiro: "é profundamente irresponsável lançar informações como estas, falsas, sobre as reservas estratégicas de um país".
"Hoje, Portugal mantém plenamente assegurada a segurança de abastecimento dos combustíveis. Cumprimos inteiramente as obrigações que temos enquanto membro da União Europeia e da Agência Internacional de Energia".
O nosso país, segundo Maria Graça Carvalho, dispõe de cerca de 92 dias de reservas de combustíveis líquidos - valor acima do nível recomendado, que é de 90 dias.
"O líder do Partido Socialista não teve hoje qualquer pudor em criar alarme social. Em política não vale tudo. A estabilidade do sistema petrolífero nacional é garante da segurança, que todos temos obrigação de reconhecer e preservar", concluiu.
E repetiu, referindo-se a José Luís Carneiro: "é profundamente irresponsável lançar informações como estas, falsas, sobre as reservas estratégicas de um país".
"Hoje, Portugal mantém plenamente assegurada a segurança de abastecimento dos combustíveis. Cumprimos inteiramente as obrigações que temos enquanto membro da União Europeia e da Agência Internacional de Energia".
O nosso país, segundo Maria Graça Carvalho, dispõe de cerca de 92 dias de reservas de combustíveis líquidos - valor acima do nível recomendado, que é de 90 dias.
"O líder do Partido Socialista não teve hoje qualquer pudor em criar alarme social. Em política não vale tudo. A estabilidade do sistema petrolífero nacional é garante da segurança, que todos temos obrigação de reconhecer e preservar", concluiu.
José Luís Carneiro avançou esta quinta-feira que o PS ia requerer à ministra do Ambiente informações, já que, "a serem verdadeiras as informações que nos transmitiram, significaria que o país poderá estar numa situação crítica quanto às reservas estratégicas de combustíveis".
O líder do PS disse ter recebido a informação "de que o Estado português mobilizou uma parte das suas reservas estratégicas de energia para França" e também que está a comprar um tipo de crude "que não tem aplicação enquanto combustível imediato" já que "exige um tipo de refinação" que diz não existir em Portugal.
O líder do PS disse ter recebido a informação "de que o Estado português mobilizou uma parte das suas reservas estratégicas de energia para França" e também que está a comprar um tipo de crude "que não tem aplicação enquanto combustível imediato" já que "exige um tipo de refinação" que diz não existir em Portugal.