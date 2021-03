Residências universitárias da Misericórdia do Porto geridas por grupo multinacional

Em causa estão a The Gallery Residence, situada nas Galerias de Paris, e a The Barons Residence, no Heroísmo.

Em comunicado U-World, empresa que vai gerir as residências, descreve que a The Barons Residence dispõe de 40 camas, em 20 quartos duplos, enquanto a The Gallery Residence disponibiliza 30 camas também em quartos duplos, com casas de banho privativas, e "estima receber alunos da academia do Porto em breve".

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa acrescentou que os estudantes "beneficiarão dos serviços do universo U-World como tutorias, entre outros" e que este grupo se prepara para lançar projetos idênticos em Braga, Aveiro e Coimbra.

Já sobre o contrato de cinco anos com a SCMP, a empresa refere que este é fruto de uma "convergência de propósitos que no essencial procuram ajudar a criar sociedades melhores, mais solidárias e dirigidas às novas gerações".

A SCMP, coincidentemente, também procurava um parceiro para a gestão das residências universitárias. Esta proposta não se restringe a estas residências, mas engloba também iniciativas adicionais de apoio ao empreendedorismo social, entre outras", explica o presidente do grupo U-World, Paulo Ribeiro, citado no comunicado.

Já o provedor da SCMP, António Tavares, referiu que era objetivo desta instituição "encontrar um parceiro que transmitisse segurança, know-how [conhecimento] na área, mas também que partilhasse dos mesmos valores".

"Acreditamos que esta parceria será bem-sucedida e duradoura", afirma António Tavares.

De acordo com os novos gestores destas duas residências do Porto, os estudantes acolhidos terão à disposição acompanhamento personalizado, bem como "um leque alargado de serviços e produtos que visam facilitar e complementar o percurso académico e/ou profissional".

Os residentes estão, ainda, convidados a participar em diferentes ações desde eventos culturais, sociais, desportivos a ações de responsabilidade social.

No comunicado, o U-World garante que tem implementado um protocolo `covid-free`, ajustado às diretrizes recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, no que diz respeito às normas de segurança e higienização devido à pandemia da covid-19.