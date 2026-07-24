"Resposta a ações maliciosas". China estende travão nas exportações a 14 empresas europeias

As contramedidas desenhadas pelo Governo chinês entraram de imediato em vigor.

Angelika Warmuth - Reuters



Ao abrigo do novo pacote de sanções adotado na quinta-feira pela União Europeia, quase meia centena de entidades, entre as quais 14 empresas da China e de Hong Kong, são alvo de medidas devido ao alegado apoio à indústria militar russa.

c/ agências

É uma “resposta a ações maliciosas”, nas palavras do Ministério do Comércio da China. O Governo chinês somou esta sexta-feira 14 empresas europeias à sua lista de restrições à exportação. Isto depois de as últimas sanções adotadas por Bruxelas terem incluído o mesmo número de entidades empresariais do colosso asiático., indicou o Ministério chinês do Comércio.A partir de agora,Na Alemanha, são atingidos o grupo de materiais de revestimento Sindlhauser, a produtora de armamento Rheinmetall e a Antraco, fornecedora de químicos.Em Itália, as medidas chinesas abrangem a Lafert, fabricante de motores elétricos, e a Garnet, que se dedica ao sector da automação e robótica.As restrições às exportações chinesas incluem, em França, a fábrica de bolachas de fosforeto de índio InPACT, o laboratório de investigação em fotónica e microeletrónica III-V Lab e a fabricante de drones Cavok UAS. Na Polónia, abarcam a fabricante de detetores de fotões infravermelhos Vigo Photonics e a Universidade Politécnica de Wroclaw.Na lista chinesa constam também os estaleiros navais IHC, dos Países Baixos, a Tatra Trucks, na Chéquia, o búlgaro Opticoelectron Group e a lituana Ekspla, que desenvolve sistemas de laser.Uma delegação da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento Europeu concluiu esta semana uma visita oficial à China, tendo abordado a guerra na Ucrânia junto de altos responsáveis de Pequim, desde logo o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.Em declarações à agência EFE, na quinta-feira,De la Parte acusou mesmo a China de “não querer assumir qualquer responsabilidade” e de se abster de “qualquer pressão significativa” sobre o presidente russo, Vladimir Putin.