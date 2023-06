Revisores da CP em greve de 5 de junho a 5 de julho

O sindicato anunciou que entre as 00h00 do dia 5 de junho e as 00h00 do dia 5 de julho vão manter a paralisação.



A CP já avisou os utentes que as perturbações na circulação ferroviária devem começar logo nos dias anteriores e seguintes à greve, ou seja, dias 4 de junho e 6 de julho.



A CP aconselha os passageiros a consultar as alterações no site da empresa e anunciam que os bilhetes já adquiridos podem ser reembolsados.