Ricardo Santos Ferreira sucede a Joana Petiz na direção editorial do Novo

Numa nota interna a que a Lusa teve acesso, a administração do grupo anuncia que convidou "Ricardo Santos Ferreira para diretor editorial da marca de informação Novo", sendo que o "início do desempenho de funções terá lugar a partir do próximo dia 01 de abril".

A nomeação "surge na sequência do pedido feito pela atual diretora Joana Petiz para cessar as suas funções, que se concluem no final do mês de março", refere a administração, que agradece "todo o empenho e profissionalismo, bem como os contributos valiosos que trouxe ao Novo e ao Grupo Media Nove".

A edição semanal do Novo em papel vai ser descontinuada, com a última publicação em banca esta semana, ficando em exclusivo no digital, foi anunciado esta semana.

"Agora que continuará a sua carreira profissional fora do Grupo Media Nove endereçamos-lhe votos das maiores felicidades pessoais e profissionais", refere o Conselho de Administração, numa nota assinada por José Carlos Lourenço.

"Em paralelo, Ricardo Santos Ferreira acumulará as funções de diretor do Novo com a retoma de funções de subdiretor do Jornal Económico, que tinha desempenhado até novembro de 2022", adianta o grupo.

Esta evolução "insere-se no plano de aprofundamento da integração entre as redações do Jornal Económico e do Novo, que a seu tempo será apresentado, e para a qual esta nova orgânica será certamente agente facilitador", adianta o Conselho de Administração, que dirige "um forte incentivo para as responsabilidades renovadas que passará a desempenhar, o qual é alargado a todos os que fazem parte das equipas do grupo Media Nove".