Risco de pobreza em Portugal continua a aumentar

O documento de investigadores da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa destaca as condições em que vive a população mais carenciada.



O relatório mostra que, no ano passado, a taxa de risco de pobreza aumentou de 16,4 para 17 por cento.



Mais seis décimas em relação ao ano de 2022. Ainda assim, a taxa de privação severa desceu em todas as regiões. Exceção para os Açores, onde a desigualdade cresceu mais.