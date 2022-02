Rublo atingido por sanções. Filial europeia do Sberbank está falida

Segundo o Guardian, que cita vários analistas é esperado o “colapso completo” da moeda russa e a filial europeia do Sberbank, banco apoiado pelo Estado, está “falida ou suscitável de falir”.

Analistas do Robobank de Singapura consideram que pode “haver um colapso completo do rublo” depois dos ativos do Banco Central da Rússia serem congelados, o que significa que não pode vender reservas de moedas estrangeiras para sustentar o rublo. No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou ao primeiro-ministro britânico que as próximas 24 horas seriam um “período crucial” para o seu país. Com Boris Johnson a frisar que o Reino Unido fará tudo para garantir que o apoio dos aliados “chegue à Ucrânia”.



O dólar americano ganhou em relação a todas as outras moedas., também hoje, evidenciando o nervosismo dos mercados face a uma provável crise energética, na sequência do conflito na Ucrânia.

Saída do Swift

As novas sanções contra a Rússia, que inclui a retirada de alguns bancos russos do sistema de pagamentos internacionais Swift, podem provocar um golpe arrasador na economia russa e dificultar acesso de bancos e empresas russas ao sistema financeiro internacional.Os sinais das primeiras baixas comerciais surgiram esta segunda-feira quando o Banco Central Europeu (BCE) revelou que a filial europeia do Sberbank está falida.

O Sberbank Europe AG é propriedade exclusiva da empresa-mãe russa do banco. As filiais na Bósnia-Herzegovina, República Checa, Hungria e Sérvia também seriam afetadas por uma falência, mas não são abrangidas pela jurisdição do BCE.

"Num futuro próximo, o banco poderá não conseguir pagar as dívidas ou outras responsabilidades à medida que estas vençam", salientou.Os levantamentos levaram a uma "deterioração da liquidez" do banco e "não há meios disponíveis" que deem uma "oportunidade realista" de regressar aos cofres da instituição, acrescentou.O regulador austríaco FMA impôs "uma moratória" à filial europeia, impedindo "quaisquer levantamentos, transferências ou outras transações" até pelo menos quarta-feira. Ao abrigo dos regulamentos da UE, os depósitos de particulares são garantidos até 100 mil euros.No domingo, o Banco Central da Rússia anunciou várias medidas para tentar apoiar os mercados internos e limitar os danos causados pelas sanções.Entre as medidas anunciadas está a compra de ouro no mercado interno e fornecer liquidez ilimitada. Vão também ser facilitados os requisitos para obtenção de empréstimos.

O Banco Central Russo anunciou ainda que vai ordenar às instituições que bloqueiem tentativas de clientes estrangeiros de vender títulos ou ações russas para tentar manter os preços estáveis.







c/Agências