Rússia cortou o fornecimento de gás natural à Polónia e à Bulgária

A Rússia fornece mais de 40 por cento do gás natural consumido na União Europeia e países como a Suécia, Finlândia, Estónia, Letónia e Lituânia dependem a 100 por cento do gás russo.



A Polónia depende em 40 por cento do gás russo, enquanto a Bulgária importa 77 por cento do gás.



A Alemanha, a maior economia europeia, compra 49 por cento do seu gás natural à Rússia.



Portugal importa da Rússia apenas nove por cento de gás natural que consome.