Rússia-Ucrânia. Empresas em Portugal "preocupadas" com relações comerciais

No caso da Ucrânia, as exportações portuguesas de bens e serviços rondaram em 2021 os 79 milhões de euros. As importações atingiram quase 297 milhões. Ou seja, Portugal teve um défice comercial com a Ucrânia de 217 milhões de euros no ano passado.



No entanto, a Ucrânia representou apenas 0,09 por cento das vendas de Portugal ao exterior.



Portugal exporta para a Ucrânia sobretudo Cortiça, Papel e Cartão, e Vinhos. O Milho lidera de longe as compras portuguesas à Ucrânia, à frente dos Óleos de Plantas e do Ferro e Aço.



No caso da Rússia, as exportações portuguesas rondaram os 270 milhões no ano passado. As importações ultrapassaram os 1.070 milhões de euros. Ou seja, Portugal teve um défice comercial com a Rússia de mais de 800 milhões de euros em 2021.



A Rússia representa apenas 0,3 por cento do total das vendas de Portugal ao exterior.



As principais exportações de Portugal para a Rússia são produtos agrícolas, Madeira e Cortiça e Máquinas e Aparelhos.



Portugal compra à Rússia sobretudo Combustíveis, Metais e Produtos Químicos. As empresas portuguesas que vendem para o mercado russo mostram-se preocupadas com a situação.