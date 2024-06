Salário médio deve ser 50 por cima acima do salário mínimo

O salário médio em Portugal deve ser 50 por cento acima do salário mínimo nacional.

É essa a meta que o futuro presidente do Conselho Económico e Social (CES) aponta como justa. Luís Paes Antunes considera que esse deve ser o caminho e partilhou essa convicção na Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas.





Luís Paes Antunes identificou três constrangimentos do CES: um enquadramento legislativo desatualizado, as infraestruturas e, acima de tudo, a falta de recursos humanos especializados.

A eleição do futuro presidente do Conselho Económico e Social realiza-se quarrta-feira e requer aprovação por maioria de dois terços dos deputados.Sara Falcão Casaca preside, neste momento, ao CES de forma interina depois da saída do cargo de Francisco Assis.