Saldo da dívida direta do Estado cai 0,5% para 290.227 ME em setembro

Segundo explica o IGCP, para esta variação contribuiu a "redução mensal do saldo vivo de Bilhetes do Tesouro (BT) em EUR 1.059 milhões, que reflete a amortização da linha BT_20SET2024, parcialmente compensada pela emissão realizada no mês".

É de referir também a diminuição do saldo vivo de Certificados do Tesouro (CT) em 69 milhões de euros e de Certificados de Aforro (CA) em 35 milhões de euros.

"Adicionalmente, o stock de dívida diminuiu em 23 milhões de euros, refletindo o efeito decorrente das flutuações cambiais dos instrumentos de dívida denominados em moeda não euro, avaliados ao câmbio do último dia de setembro", salienta a instituição liderada por Miguel Martín.

A agência que gere a dívida portuguesa indica também que, se for incorporado o efeito cambial desfavorável da cobertura de derivados, correspondente ao valor nocional dos swaps de cobertura de capital, que ascendeu a 22 milhões de euros em setembro, "o valor total da dívida após cobertura cambial situou-se em 290.250 milhões de euros, ou seja, uma variação de -0,5% face ao mês anterior".