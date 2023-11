O valor ficou ainda assim abaixo do valor de setembro. O Ministério das Finanças disse que a diminuição em mais de mil milhões de euros em relação a setembro se explica pelo apoios às famílias mais vulneráveis e pelo aumento da inflação nos contratos públicos. Por outro lado, as receitas fiscais cresceram 9%. Só a receita de IRS subiu mais de 15% e as contribuições para a Segurança Social aumentaram 11%.