Samsung fecha 2025 com aumento dos lucros de 31,2% apoiado por setor de IA

A empresa registou um lucro operacional de 43,6 biliões de wons (25,55 mil milhões de euros), o que representa um aumento anual de 33,2%, enquanto as vendas anuais cresceram 10,9%, para 333,6 biliões de wons (195,13 mil milhões de euros).

O lucro operacional de 2025 foi inferior ao da principal rival sul-coreana, a SK Hynix, que registou 47,2 triliões de wons (27,60 biliões de euros), superando este resultado da Samsung Electronics pela primeira vez.

No que diz respeito ao quarto trimestre de 2025, a Samsung registou um lucro operacional recorde de 20,1 biliões de wons (12,34 mil milhões de euros), triplicando os 6,49 biliões de wons (3,79 mil milhões de euros) registados no mesmo período em 2024, em três meses marcados pela forte procura de semicondutores para aplicações de Inteligência Artificial (IA).

Além disso, a Samsung registou vendas históricas de 93,83 biliões de wons (54,89 mil milhões de euros) no último trimestre de 2025, o que equivale a um aumento anual de 23,9%.

O lucro líquido do último trimestre do ano passado foi de cerca de 19,6 biliões de wons (11,47 mil milhões de euros), mais do dobro dos 7,75 biliões de wons (4,53 mil milhões de euros) registado no período homólogo anterior.

O lucro líquido ficou ligeiramente acima das previsões dos analistas e a Samsung atribuiu o desempenho à sua divisão de soluções para dispositivos (DS), onde o negócio de `chips` de memória atingiu máximos históricos, apoiado na venda de produtos de alto valor agregado, como memórias HBM de alta velocidade, memórias DDR5 e unidades de estado sólido (SSD) empresariais.

"Espera-se que, no primeiro trimestre de 2026, o atual `boom` da IA continue a impulsionar condições de mercado favoráveis em toda a indústria, e o negócio de `chips` de memória tem planos para continuar a priorizar produtos de alto valor agregado para aplicações de IA", anunciou a empresa num comunicado.