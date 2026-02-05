Sanções europeias com "impacto significativo" na economia russa

Segundo responsáveis ucranianos, a Rússia lançou no mês passado o dobro de drones e mísseis em comparação com janeiro de 2025.

David O'Sullivan, que possui mais de quatro décadas de experiência nas instituições da UE, foi nomeado enviado para as sanções em dezembro de 2022, com a missão de combater a evasão e a burla em torno das mesmas.

c/ agências