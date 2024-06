Santa Casa da Misericórdia. Empresa no Brasil vai prestar caução de 7 milhões de euros

A Empresa da Santa Casa no Brasil arrisca uma execução de sete milhões de euros se não apresentar uma caução no mesmo valor. A ordem do tribunal deve-se ao facto de a Santa Casa Global não ter pago a última prestação da compra da empresa de jogos MCE, no Rio de Janeiro.

A notícia foi avançada este sábado pelo jornal Público.



Perante as dúvidas no negócio que provocou perdas de milhões, a anterior provedora mandou parar todas as operações até se perceber a dimensão do buraco criado.



Assim, a ex-provedora não autorizou o pagamento da última prestação da compra da MCE.



Mas perante o não pagamento da prestação de junho, a empresa vendedora entrou com uma ação executiva que ascende a sete milhões de euros, contando o valor das prestações e os juros.