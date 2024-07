Santa Cruz quer reforçar estatuto de maior produtor de banana de Cabo Verde

"Santa Cruz já é [o maior produtor de banana do país], que volte a ser ainda mais", disse hoje o ministro da Agricultura e Ambiente cabo-verdiano, Gilberto Silva, em declarações aos jornalistas, na cidade da Praia.

No início do mês, o Ministério da Agricultura e Ambiente lançou naquele município um programa de regeneração da cultura de bananeira na ilha de Santiago, com um orçamento de 102 milhões de escudos (925 mil euros).

Gilberto Silva avançou que o programa vai beneficiar os agricultores da zona leste da ilha de Santiago, mais concretamente das zonas da costa com água mais salinizada, que provocou uma redução da produção da banana nos últimos anos.

"Estamos a trabalhar com os agricultores no sentido de termos um compromisso muito claro, e depois vamos arregaçar as mangas para realizar todas as atividades acordadas", declarou.

Segundo Gilberto Silva, já há um viveiro "cheio" de plantas de banana, já há adubos químicos, já se começou a trabalhar com os agricultores, já se está a contratualizar a empresa que vai fornecer as dessalinizadoras de águas salobras.

O programa de subvenção para regeneração da cultura de bananeira na ilha de Santiago é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e irá dessalinizar a água e introduzir novas plantas de bananeira, além de melhorar as culturas.

Segundo o executivo, o programa inclui a importação de mudas de bananeiras saudáveis e pequenas dessalinizadoras, bem como a assistência técnica e o uso adequado de adubos.

A meta é aumentar a produtividade e sustentar a cultura da bananeira em áreas afetadas pela escassez e salinidade da água, que abrange também os municípios de Tarrafal, São Miguel e Ribeira Grande.

Santiago é a maior ilha de Cabo Verde, com nove municípios, e cerca de 260 mil habitantes, mais de metade de população do país (cerca de 500 mil).