Santander será o quarto banco mais rentável dos EUA até 2028 após compra do Webster

Numa conferência de imprensa após o anúncio da aquisição e divulgação antecipada dos resultados anuais do grupo, Botín declarou que a aquisição do Webster Bank proporciona ao Santander a escala necessária para ser altamente competitivo no mercado norte-americano.

Juntamente com a aquisição no ano passado do banco britânico TSB ao Sabadell confere ao Santander uma escala suficiente em todos os seus principais mercados, adiantou.

O Banco Santander acordou a aquisição do banco norte-americano Webster Bank por 12,2 mil milhões de dólares (10,323 milhões de euros), segundo um comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O objetivo é alcançar uma rentabilidade sobre o capital tangível (ROTE) de 18% nos Estados Unidos até 2028, segundo a mesma nota, citada pela Europa Press.

Com esta aquisição, o Santander pode vir a posicionar-se entre as dez principais instituições bancárias de retalho e empresas dos Estados Unidos em termos de ativos e entre as cinco maiores instituições de depósitos nos principais estados do nordeste do país.

Esta operação, que será financiada com excesso de capital e geração futura de capital, avalia a Webster em 6,8 vezes o lucro estimado para 2028, uma vez consideradas as sinergias de custos, e em duas vezes o seu valor contabilístico tangível do quarto trimestre de 2025.

Questionada sobre a escolha da aquisição da Webster, Ana Botín indicou que existiam várias opções, salientando a complementaridade do banco adquirido com o negócio de banca comercial do Santander, além da oportunidade de compra.

Sobre a queda do preço das ações do Santander em Wall Street após o anúncio da aquisição do Webster, afirmou que, uma vez compreendida a transação, esta será muito bem recebida pelo mercado.

Quanto à decisão do banco de realizar este tipo de transações nos Estados Unidos numa altura de incerteza geopolítica, Botín salientou que se trata do mercado mais atrativo do mundo para serviços financeiros e que tem ligações com países onde o Santander tem negócios significativos, como a América Latina e o Reino Unido, além de ter um ambiente regulatório favorável.

O Banco Santander registou em 2025 um lucro recorde de 14.101 milhões de euros, mais 12% face a 2024, alcançando pela primeira vez 180 milhões de clientes.

No quarto trimestre, o lucro atribuível atingiu 3.764 milhões de euros, um aumento de 15%, correspondendo ao sétimo trimestre consecutivo com resultados recorde.

No que toca aos proveitos totais, mantiveram-se nos 62.390 milhões de euros, com receitas recorde de comissões de 13.661 milhões, mais 5%, e uma margem financeira que cresceu 3%.

O Santander anunciou ainda um programa de recompras de ações no valor de 5 mil milhões de euros, que inclui 1.800 milhões com base nos resultados do segundo semestre de 2025, e cerca de 3.200 milhões provenientes do excesso de capital após a venda de 49% do Santander Polónia.

No total, o banco reafirma o compromisso de distribuir pelo menos 10 mil milhões de euros em recompras de ações em 2025 e 2026.