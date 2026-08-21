Sasol prevê 31,6 ME para desenvolver 70 comunidades moçambicanas até 2030

De acordo com a apresentação anual das operações da petrolífera sul-africana em Moçambique aos jornalistas, realizada nos últimos dias em Inhambane, o segundo Acordo de Desenvolvimento Local (ADL II), no âmbito das concessões de gás natural que opera na província, abrangerá 33 comunidades em Inhassoro, 23 em Govuro e 14 em Vilanculo, distribuídas por sete localidades destes três distritos.

Do investimento total previsto - 43 milhões de dólares (37 milhões de euros) incluindo a parte dos restantes parceiros da concessão, Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH) e International Finance Corporation (IFC) -, 20,8 milhões de dólares (17,89 milhões de euros) destinam-se a Inhassoro, 13,2 milhões de dólares (11,35 milhões de euros) a Govuro e nove milhões de dólares (7,74 milhões de euros) a Vilanculo.

O novo programa sucede ao primeiro Acordo de Desenvolvimento Local, implementado entre 2020 e 2025, que mobilizou 20 milhões de dólares (17,2 milhões de euros) e beneficiou 37 comunidades de Inhassoro e Govuro, onde se localizam os três campos atuais de extração de gás, em duas concessões, até 2034 e 2050.

Segundo a Sasol, esse programa permitiu construir 11 sistemas de abastecimento de água, perfurar 25 novos furos, reabilitar 97 e recuperar 17 sistemas de abastecimento de água.

Foram ainda construídos sete blocos com duas salas de aula cada, seis centros comunitários e quatro campos de futebol comunitários, instalados 20 sistemas de rega e implementados programas de produção de castanha de caju em 23 comunidades, além de iniciativas de apoio à horticultura, pecuária, artesanato e empreendedorismo local.

A empresa indicou igualmente que os investimentos acumulados em responsabilidade social empresarial totalizaram 63,5 milhões de dólares (54,61 milhões de euros) entre julho de 2020 e junho de 2026.

Segundo os dados apresentados, 53,7 milhões de dólares (46,18 milhões de euros) desse montante foram financiados diretamente pela Sasol.

A implementação destes programas enquadra-se nos Acordos de Desenvolvimento Local previstos na legislação moçambicana para projetos da indústria extrativa, abrangendo investimentos em água e saneamento, energia, infraestruturas públicas, geração de rendimento e desenvolvimento comunitário.