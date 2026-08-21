Sasol prevê 31,6 ME para desenvolver 70 comunidades moçambicanas até 2030
A Sasol prevê investir 36,5 milhões de dólares (31,6 milhões de euros) em programas de desenvolvimento local em Inhambane até 2030, abrangendo 70 comunidades de três distritos daquela província do sul de Moçambique.
De acordo com a apresentação anual das operações da petrolífera sul-africana em Moçambique aos jornalistas, realizada nos últimos dias em Inhambane, o segundo Acordo de Desenvolvimento Local (ADL II), no âmbito das concessões de gás natural que opera na província, abrangerá 33 comunidades em Inhassoro, 23 em Govuro e 14 em Vilanculo, distribuídas por sete localidades destes três distritos.
Do investimento total previsto - 43 milhões de dólares (37 milhões de euros) incluindo a parte dos restantes parceiros da concessão, Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH) e International Finance Corporation (IFC) -, 20,8 milhões de dólares (17,89 milhões de euros) destinam-se a Inhassoro, 13,2 milhões de dólares (11,35 milhões de euros) a Govuro e nove milhões de dólares (7,74 milhões de euros) a Vilanculo.
O novo programa sucede ao primeiro Acordo de Desenvolvimento Local, implementado entre 2020 e 2025, que mobilizou 20 milhões de dólares (17,2 milhões de euros) e beneficiou 37 comunidades de Inhassoro e Govuro, onde se localizam os três campos atuais de extração de gás, em duas concessões, até 2034 e 2050.
Segundo a Sasol, esse programa permitiu construir 11 sistemas de abastecimento de água, perfurar 25 novos furos, reabilitar 97 e recuperar 17 sistemas de abastecimento de água.
Foram ainda construídos sete blocos com duas salas de aula cada, seis centros comunitários e quatro campos de futebol comunitários, instalados 20 sistemas de rega e implementados programas de produção de castanha de caju em 23 comunidades, além de iniciativas de apoio à horticultura, pecuária, artesanato e empreendedorismo local.
A empresa indicou igualmente que os investimentos acumulados em responsabilidade social empresarial totalizaram 63,5 milhões de dólares (54,61 milhões de euros) entre julho de 2020 e junho de 2026.
Segundo os dados apresentados, 53,7 milhões de dólares (46,18 milhões de euros) desse montante foram financiados diretamente pela Sasol.
A implementação destes programas enquadra-se nos Acordos de Desenvolvimento Local previstos na legislação moçambicana para projetos da indústria extrativa, abrangendo investimentos em água e saneamento, energia, infraestruturas públicas, geração de rendimento e desenvolvimento comunitário.