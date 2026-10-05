5 de Outubro. Seguro estreia-se em discursos presidenciais do Dia da Implantação da República

Dia da Implantação da República assinalado na Câmara Municipal de Lisboa
Nesta sessão solene, no Largo do Município, com início previsto para as 10h30, vão estar presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, bem como representantes dos partidos.
Desde a tomada de posse, Seguro tem muiltiplicado os apelos à moderação e a um caminho de convergência.
Na semana passada, diante do Conselho da Europa, em Estrasburgo, o presidente exortou à "vigilância" e à "determinação" perante "correntes extremistas". António José Seguro alertou contra "tentativas de retroceder em direitos", o "desprezo pelo Direito Internacional" e a "crescente incerteza geopolítica".
"A história ensina-nos que a democracia pode perder-se, que direitos que pareciam definitivos podem ser retirados, que aquilo que julgávamos impossível pode tornar-se realidade. Por isso, deixo uma mensagem muito clara, em particular às novas gerações: a democracia não está garantida", fez notar o presidente português.No último discurso em cerimónias oficiais, por ocasião do Dia de Portugal, o presidente da República fez a apologia do que definiu como "palavras do meio", que "se abrem como convite ao diálogo", em "tempos de trincheiras", contra "o vírus da polarização".
A Causa Real preparou, por sua vez, um comunicado a propósito do 5 de Outubro, sustentando que a Implantação da República foi contrária aos desejos dos portugueses.
A associação monárquica considera que a experiência republicana demonstrou fragilidade e governos efémeros e apela a que, em sede de revisão da Constituição, seja retirado artigo que impõe um Governo republicano.
c/ Lusa
5 de Outubro. Seguro abre ao público jardins e museu do Palácio de Belém
O presidente da República, António José Seguro, vai abrir ao público os jardins do Palácio Nacional de Belém e o Museu da Presidência, esta segunda-feira, para assinalar o 116.º aniversário da implantação da República em Portugal.
De acordo com uma nota publicada no site da Presidência da República, o museu vai estar aberto ao público entre as 10:00 e as 13:00 e entre as 14:00 e as 18:00, enquanto os jardins do palácio podem ser visitados entre as 15:00 e as 18:00.
"A entrada é gratuita e o acesso realiza-se pela loja do museu, na Praça Afonso de Albuquerque, sendo a última entrada pelas 17:30", acrescenta-se na mesma nota.
Na segunda-feira, pelas 10:30, o presidente da República, António José Seguro, vai discursar pela primeira vez, na cerimónia de aniversário da implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa, intervenção que será antecedida pela do presidente da Câmara, Carlos Moedas.
Antes dos discursos de António José Seguro e de Carlos Moedas, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional.
Como é habitual, na sessão solene, no Largo do Município, estarão também presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, assim como representantes dos diferentes partidos.
Tal como vai acontecer no Palácio de Belém, também o Parlamento estará aberto aos cidadãos na tarde de segunda-feira.
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, vai abrir simbolicamente a porta do átrio principal do Parlamento, pelas 14:30, para assinalar mais um aniversário da implantação da República em Portugal.
Um ato simbólico que José Pedro Aguiar-Branco também o faz por ocasião dos feriados de 25 de Abril e que tem como principal objetivo aproximar o órgão de soberania Parlamento dos cidadãos em geral.