SATA prevê separação do `handling` em março para depois iniciar privatização

Num comunicado, a SATA Holding adianta que deu início ao "período legal de auscultação das estruturas representativas dos trabalhadores" afetos ao `handling` com a apresentação do "projeto de cisão que prevê a criação de uma nova empresa, a SATA Handling".

"Concluído o período de auscultação aos trabalhadores, prevê-se a formalização da cisão e a criação da SATA Handling ainda no decurso do mês de março", adianta o grupo.

A SATA garante que vai promover encontros com as estruturas representativas dos trabalhadores, mostrando disponibilidade para prestar "todos os esclarecimentos necessários" e recolher "os respetivos contributos" para promover uma "total transparência".

"Após a conclusão do processo de cisão, será dado início ao planeamento da privatização da SATA Handling, a qual será igualmente conduzida com informação partilhada e diálogo contínuo com os trabalhadores", detalha.

O conselho de administração da SATA destaca ter tomado "boa nota das preocupações manifestadas" por sindicatos quanto à condução do processo e à manutenção dos postos de trabalho e promete manter um "diálogo social estruturado".

"O processo de preparação da cisão do negócio de `handling` foi iniciado há cerca de um ano, através de um trabalho aprofundado com as direções do grupo, em particular com as áreas operacionais de assistência em terra".

A SATA lembra também que a criação de uma nova empresa dá cumprimento ao plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia e permite "responder às necessidades do mercado".

"Este processo constituiu, tal como a privatização da Azores Airlines, uma parte integrante do plano de reestruturação acordado, em 2022, com a Comissão Europeia, estando a sua implementação alinhada com o calendário e obrigações estabelecidas nesse contexto", lê-se no comunicado.

Na quinta-feira, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) e o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) rejeitaram a cisão e privatização do serviço de `handling` da companhia aérea SATA Air Açores.

Em comunicado conjunto enviado à agência Lusa, os dois sindicatos "rejeitam a cisão e privatização" do `handling` da SATA e exigem a "imediata suspensão de qualquer ato de constituição de nova empresa até que exista negociação plena e transparente".

Em 05 de janeiro, a Comissão Europeia prolongou os prazos para que as companhias aéreas SATA e TAP concluam a alienação de ativos, condição para as ajudas à reestruturação concedidas pelo Governo.

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, a Comissão aceitou o pedido de Portugal de prolongamento até 31 de dezembro de 2026 do prazo para a Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos (SATA) alienar uma participação maioritária (51%) da Azores Airlines, bem como para a autonomização (`carve-out`) e venda da sua unidade de assistência em escala (`ground handling`).